В региональном центре пропал 76-летний горожанин Владимир Армяков.

В региональном центре пропал 76-летний горожанин Владимир Армяков. Об этом сообщил областной поисковый отряд «ЛизаАлерт».Мужчина ростом 165 см, стройного телосложения, с седыми волосами и серыми глазами. Может быть одет в коричневые свитер и брюки, а также чёрные резиновые сапоги.Когда пенсионер уходил, при нём находились сумка, удочки и лыжные палки. Волонтёры просят откликнуться всех, кому что-либо известно о местонахождении или судьбе пожилого человека.