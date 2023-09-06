За неделю уровень заболеваемости ОРВИ среди жителей Владимирской области вырос на 7,3%.

За неделю уровень заболеваемости ОРВИ среди жителей Владимирской области вырос на 7,3%. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.За 7 дней к медикам обратились 4826 человек с жалобами на недомогание и признаками ОРВИ. В том числе 1626 пациентов зарегистрировали во Владимире.Рост заболеваемости выявлен во всех возрастных категориях. Исключение составили только дети от 7 до 14 лет.Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии провели порядка 100 исследований. Грипп не обнаружен.