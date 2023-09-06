Во Владимирской области начала работу горячая линия по вопросам школьного...

Во Владимирской области начала работу "горячая линия" по вопросам школьного питания.8-800-200-05-45 и 8(4922)45-10-70Сотрудники Роспотребнадзора по Владимирской области готовы проконсультировать владимирцев по темам организации школьных завтраков и обедов, рассказать, какую ответственность за это несут администрации школ и как сами родители могут контролировать качество питания детей - в общеобразовательных учреждениях и дома.Линия будет работать до 15 сентября.