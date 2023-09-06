Во Владимирской области ночные воры на трассе М-7 слили из фуры 400 литров дизтоплива. Следователь...

Во Владимирской области ночные воры на трассе М-7 слили из фуры 400 литров дизтоплива.Следователь следственного отдела МО МВД России «Ковровский» предъявил обвинение двоим жителям Гороховца, которые слили дизель из топливных баков грузового автомобиля на неохраняемой автостоянке вдоль трассы М7 «Волга» в Ковровском районе.37-летний и 43-летний жители города Гороховеца в ночь с 4 на 5 апреля приехали на автомобиле на неохраняемую автостоянку в деревне Пестово. Пока водитель большегруза «Вольво» с прицепом спал, они, используя заранее установленную в багажном отделении своего фургона самодельную конструкцию, поместили шланг в топливные баки фуры откачали более 400 литров дизтоплива. Стоимостью свыше 23 000 рублей, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Но вскоре злоумышленники были задержаны госавтоинспекторами, которые обратили внимание на автомобиль с выключенными фарами.Свою вину задержанные признали, уголовное дело направлено в суд.Фото: https://www.pxfuel.com