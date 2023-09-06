Около 60 молодых людей с инвалидностью, которые воспитываются в домах-интернатах, будут получать профессию, сообщили в правительстве. Студенты с ограниченными возможностями будут осваивать

Около 60 молодых людей с инвалидностью, которые воспитываются в домах-интернатах, будут получать профессию, сообщили в правительстве. Студенты с ограниченными возможностями будут осваивать специальности оператора ЭВМ, маляра-штукатура, садовника, швеи и кухонного рабочего. Для особенных молодых людей образовательную программу адаптируют – учеба будет проходить с индивидуальным подходом к каждому. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: правительство