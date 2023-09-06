Во Владимирской области врач получил реальный срок за массовое оформление липовых...

Во Владимирской области врач получил реальный срок за массовое оформление липовых инвалидностей.Управлением ФСБ России по Владимирской области во взаимодействии с СУСК России по Владимирской области, УМВД России по Владимирской области и региональной Прокуратурой выявлена и пресечена противоправная деятельность бывшего руководителя бюро – филиала №19 ФКУ «ГБ МСЭ по Владимирской области» Минтруда России, врача по медико-социальной экспертизе А.В.Кокорина, связанная с получением взяток.В результате, Муромским городским судом вынесен в отношении бывшего руководителя бюро медико-социальной экспертизы – филиала № 19 ФКУ «ГБ МСЭ по Владимирской области» Минтруда России, врача по медико-социальной экспертизе.Он признан виновным по 12 эпизодам получения взяток с июля 2014 года по апрель 2020-го. Лично и через посредников за вознаграждение от 15 до 90 тысяч рублей устанавливал обращавшимся в бюро гражданам инвалидности третьей группы. Сроком как на один год, так и бессрочно, при отсутствии на то достаточных законных оснований.За все время им получено более 670 тыс рублей, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Соответствующие справки и выписки из актов освидетельствования граждан, признанных инвалидами, содержащие заведомо ложные сведения и заверенные подписью злоумышленника, а также оттиском печати бюро-филиала № 19, направлялись в территориальное отделение Пенсионного фонда России. В итоге, производились необоснованные выплаты социальных пенсий и единовременных денежных выплат.Следователями СК собраны исчерпывающие доказательства, изобличающие виновного. Кроме того, в ходе расследования наложен арест на его автомобиль стоимостью 2,1 млн. рублей, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.В судебном заседании подсудимый вину в совершении инкриминируемых деяний не признал, сообщила пресс-служба судов Владимирской области..При назначении наказания учтены данные о личности подсудимого, положительная характеристика по прежнему месту работы и месту жительства, наличие грамот, званий почетного донора России и ветерана труда. В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учел явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, состояние здоровья подсудимого, престарелый возраст виновного.Виновный осужден на 4 года общего режима со штрафом в размере 1,8 млн рублей.Приговор в законную силу не вступил.Фото: https://www.pxfuel.com