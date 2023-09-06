Горбатого проверили на наличие бруцеллеза, САПа, случной болезни и инфекционной анемии, сообщили в пресс-службе инспекции государственного надзора в области обращения с животными. По

Горбатого проверили на наличие бруцеллеза, САПа, случной болезни и инфекционной анемии, сообщили в пресс-службе инспекции государственного надзора в области обращения с животными. По результатам исследования крови, верблюд оказался полностью здоров. Кроме того, специалисты отдела серологии владимирской ветлаборатории (прим. ред., серология – научное изучение сыворотки крови и прочих жидкостей организма) проверили 112 проб сыворотки крови лошадей.