Водителю Газели, сбившему сотрудника ППС во Владимирской области грозит до 10 лет...

Водителю "Газели", сбившему сотрудника ППС во Владимирской области грозит до 10 лет тюрьмыКовровский суд избрал меру пресечения местному жителю, который сбил полицейского и скрылся с места ДТП. Напомним, по этому факту возбуждено уголовное дело. Все подробности - у Никиты Тарбеева.Ковровское видео, которое "прославилось" на всю страну. Скрываясь от полиции, водитель "Газели" прокатил на капоте сотрудника ППС.Сегодня, в зале суда он уже не такой дерзкий.- Скажите, а почему вы это сделали?- Не скажу.Пояснять - почему, пришлось адвокату подозреваемого. Дел, по мнению защитника, "раздуто"Герман Горбунов, адвокат подозреваемого:- Я считаю, что данное дело приобретает незаслуженно громкий резонанс. По сути дела лишенный прав мужчина, управляющий транспортным средством увидел, что его задерживают. Зная о том, что его ждёт, он испугался.ЧП произошло в воскресенье, в районе деревни Погост под Ковровом. Сотрудники ГИБДД потребовали от водителя остановиться, но тот только дал газу. Полицейские попытались перегородить ему дорогу. Результат- патрульный в больнице с травмой ноги, нарушитель скрылся. Дело быстро дошло до федерального уровня.Ирина Волк, официальный представитель МВД России:- Выяснилось, что в момент дорожно-транспортного происшествия за рулем находился тридцатидевятилетний местный житель ранее лишенный правом управления транспортными средствами.Сергей Советов был лишен прав в апреле этого года-за нетрезвое вождение- на полтора года. Был ли он пьян в момент наезда неизвестно- потому что тридцатидевятилетний мужчина бросил Газель в лесополосе и почти двое суток скрывался от полиции..Оперативники взяли его в райцентре, у дома знакомой.- В отношении вас возбуждено уголовное дело по ч2. ст.318-ой УК РФ.- Вам понятно?- Да.- С этого момента вы являетесь подозреваемым по данному уголовному делу.В итоге суд согласился с доводами следователей и отправил подозреваемого на два месяца в СИЗО.По статье "Насилие в отношении представителя власти" мужчине, к слову, отцу двоих детей- сейчас он в разводе, грозит до десяти лет лишения свободы. Свою вину Советов признал, раскаивается и как заявил адвокат, намерен оплатить лечение пострадавшего полицейского.Никита Тарбеев, Андрей Синягин, "Вести-Владимир".