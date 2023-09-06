С 27 августа по 2 сентября 2023 года на территории 33-го региона выявлено 14 фактов заболевания коронавирусной инфекцией.

С 27 августа по 2 сентября 2023 года на территории 33-го региона выявлено 14 фактов заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом проинформировала пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Владимирской области.По 4 человека заразились во Владимире и Ковровском районе. В Юрьев-Польском районе заболели 2 жителя. По 1 случаю зафиксировано в Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Муромском и Суздальском районах.В ведомстве отмечают, что у всех пациентов болезнь протекала в виде острой респираторной инфекции.«Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определён круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением», - говорится в сообщении пресс-службы.