Жителя поселка Красная Горбатка будут судить за кражу и попытку угона мопеда
Заместителем...
Жителя поселка Красная Горбатка будут судить за кражу и попытку угона мопеда
Заместителем прокурора Селивановского района утверждено обвинительное заключение в отношении неоднократно судимого местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, а именно в грабеже и в покушении на кражу с причинением значительного ущерба человеку.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 11 июля 2023 поздно вечером обвиняемый шёл по улице деревни Кочергино и увидел, что дверь в деревянную пристройку одного из двухквартирных домов приоткрыта. Подойдя поближе, он увидел, что можно войти в помещение, что и сделал.
Преступник осмотрел квартиру и, полагая, что в ней никого нет, неожиданно увидел хозяйку, сидящую на кровати. Он подошел к пожилой женщине, уронил ее на кровать, накрыл подушкой и одеялом, после чего потребовал от нее денег.
Потерпевшая испугалась и показала место, где хранила деньги. После чего, он похитил 50 тысяч рублей, а также забрал платочек с монетами на сумму 46 рублей и скрылся.
Кроме того, несколькими днями раньше обвиняемый попытался украсть мопед из гаража жителя поселка Первомайский, однако это сделать ему не удалось, т.к. хозяин случайно вышел на улицу, как раз в тот момент, когда преступник катил транспортное средство к калитке. Испугавшись, злоумышленник бросил мопед на землю и убежал.
Уголовное дело направлено в Селивановский районный суд.
Фото pxfuel.com