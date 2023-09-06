Жителя поселка Красная Горбатка будут судить за кражу и попытку угона мопеда Заместителем...

Жителя поселка Красная Горбатка будут судить за кражу и попытку угона мопедаЗаместителем прокурора Селивановского района утверждено обвинительное заключение в отношении неоднократно судимого местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, а именно в грабеже и в покушении на кражу с причинением значительного ущерба человеку.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 11 июля 2023 поздно вечером обвиняемый шёл по улице деревни Кочергино и увидел, что дверь в деревянную пристройку одного из двухквартирных домов приоткрыта. Подойдя поближе, он увидел, что можно войти в помещение, что и сделал.Преступник осмотрел квартиру и, полагая, что в ней никого нет, неожиданно увидел хозяйку, сидящую на кровати. Он подошел к пожилой женщине, уронил ее на кровать, накрыл подушкой и одеялом, после чего потребовал от нее денег.Потерпевшая испугалась и показала место, где хранила деньги. После чего, он похитил 50 тысяч рублей, а также забрал платочек с монетами на сумму 46 рублей и скрылся.Кроме того, несколькими днями раньше обвиняемый попытался украсть мопед из гаража жителя поселка Первомайский, однако это сделать ему не удалось, т.к. хозяин случайно вышел на улицу, как раз в тот момент, когда преступник катил транспортное средство к калитке. Испугавшись, злоумышленник бросил мопед на землю и убежал.Уголовное дело направлено в Селивановский районный суд.Фото pxfuel.com