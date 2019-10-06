Британский премьер Борис Джонсон не намерен уходить в отставку, даже если члены парламента вынесут его правительству вотум недоверия. По сообщению The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении премьера, он не будет бездействовать, если в Брюсселе не поддержат его предложения по Brexit от 2 октября, а парламентарии попытаются его сместить.

Британский премьер Борис Джонсон не намерен уходить в отставку, даже если члены парламента вынесут его правительству вотум недоверия. По сообщению The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении премьера, он не будет бездействовать, если в Брюсселе не поддержат его предложения по Brexit от 2 октября, а парламентарии попытаются его сместить с целью не допустить выхода Соединенного Королевства из ЕС без сделки.Как заявил газете неназванный помощник Джонсона, он не уйдет, если только полиция не объявится на пороге резиденции премьера на Даунинг-стрит, 10, с ордером на его арест. Сообщается также, что Джонсон скорее предложит британской королеве Елизавете II уволить его, чем сам попросит об отставке.По словам помощников, Джонсон готов даже "оккупировать" резиденцию на Даунинг-стрит, если парламентарии вынесут ему вотум недоверия и назначат временного премьера. На все это он готов пойти, чтобы добиться выхода Великобритании из ЕС в запланированный срок – 31 октября.2 октября Джонсон передал председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру новые предложения Лондона по вопросу североирландской границы, который остается основным препятствием на пути к заключению сделки о Brexit. В ЕС инициативы британского правительства встретили без энтузиазма и отметили в них наличие проблемных моментов, которые должны быть устранены Лондоном.Великобритания должна была покинуть Евросоюз 29 марта 2019 года — через два года после подачи письменного уведомления о выходе, напоминает ТАСС. Однако члены Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством прежнего премьера Терезы Мэй.В итоге Евросоюз согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, а затем на 31 октября. Мэй, не сумев вывести ситуацию из тупика, была вынуждена подать в отставку. Ее преемник Борис Джонсон настаивает на том, что Британия не будет просить Брюссель о новых отсрочках и, со сделкой или без, должна будет покинуть Евросоюз не позднее 31 октября.