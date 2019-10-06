Кристина Орбакайте разместила в личном микроблоге свою детскую фотографию. Архивный кадр произвел фурор в Сети.

Кристина Орбакайте разместила в личном микроблоге свою детскую фотографию. Архивный кадр произвел фурор в Сети.На черно-белом снимке маленькая Кристина сидит в клетчатом платье за фортепиано и смотрит в объектив. Несмотря на нарядный вид, девочка выглядит очень уставшей.В подписи к посту певица поздравила всех учителей с профессиональным праздником. "Мы всю жизнь учимся, познавая этот мир даже на своих ошибках. И очень важно, чтоб на этом пути встречались мудрые учители и учителя, мне с вами повезло!", – поделилась .Одним из первых на пост отреагировал Игорь Николаев. Особое внимание он обратил на выражение лица девочки. "Классное фото! Как же ребенок "хочет" заниматься", – с иронией написал композитор. "Совсем не хочет", – согласился с ним один из пользователей.Большинство подписчиков пришли в восторг от детского снимка Кристины Орбакайте и отметили, что певица всегда обладала приятной внешностью. "Очень красивая и милая фотография", "Всегда не понимала, как на главную роль в "Чучеле" взяли такую милую девочку. Но сыграла, конечно, потрясающе", "Господи, какая прелесть", – заявили очарованные поклонники.