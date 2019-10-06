Подростки устроили поединок прямо в классе одной из школ в Стерлитамаке. Один из присутствовавших снял потасовку на видео и выложил запись в социальные сети. О реакции администрации учебного заведения пока не сообщается.

Школьницы подрались в классном помещении одной из школ в Стерлитамаке, об этом сообщает ГТРК "Башкортостан".Девочки сцепились прямо перед доской – педагог и одноклассники, присутствовавшие при потасовке, не сразу сумели разнять дерущихся.Запись была опубликована в одном из городских пабликов в социальных сетях. Видео вызвало возмущение у пользователей.О реакции администрации учебного заведения пока не сообщается.