В матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ подмосковные Химки на площадке Арены Север в Красноярске обыграли местный Енисей со счетом 106:86 (29:26, 26:20, 23:17, 28:23)

В матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ подмосковные "Химки" на площадке "Арены Север" в Красноярске обыграли местный "Енисей" со счетом 106:86 (29:26, 26:20, 23:17, 28:23)У победителей встречи самыми результативными стали Алексей Швед (22 очка + 9 передач) Джереми Эванс (18 + 9 подборов) и Энтони Гилл (18), а у хозяев паркета больше всех набрали Дастин Хог (22 + 10 подборов), Томислав Зубчич (16) и Дариус Моррис (15)."Химки" одержали третью победу кряду и лидируют в турнирной таблице, а "Енисей" расположился на третьей строчке. В следующем мате Единой лиги ВТБ химчане 14 октября на выезде сыграют с "Автодором", а красноярцы днем ранее встретятся с "Пармой".