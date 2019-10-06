Встреча с главой Белого дома Дональдом Трампом прошла для Владимира Зеленского неудачно, полагают эксперты. Американский лидер не стал церемониться с президентом Украины и сразу указал ему на его место.

Встреча с главой Белого дома Дональдом Трампом прошла для Владимира Зеленского неудачно, полагают эксперты. Американский лидер не стал церемониться с президентом Украины и сразу указал ему на его место.Трамп показал Зеленскому, кем он считает его на самом деле, отметил политический аналитик Виктор Небоженко. Эксперт напомнил, что на встречах с главами других стран американский лидер использовал чрезвычайно крепкое рукопожатие.Но с Зеленским этого не было, все было понятно из разговора, отметил политолог. "Зеленского никто не мучал. Вот хорошо было видно, что Трамп не пытался, как в реслинге", – сказал эксперт в эфире телеканала Ukrlife.TV.По мнению Небоженко, для Зеленского это было обидно. На фоне массивного американского лидера украинский лидер казался совсем маленьким. "А лицо такое, выражающее недоумение – "куда он попал?" – комментирует эксперт.Политолог уверен: встреча с Трампом стала психологическим ударом для . Небоженко призвал украинцев поддержать своего президента, чтобы он быстрее восстановился.встретился с Дональдом Трампом в конце сентября в Нью-Йорке. Переговоры двух лидеров прошли на фоне скандала вокруг семьи бывшего вице-президента США Джо Байдена – одного из вероятных оппонентов главы Белого дома на выборах в следующем году. Американские СМИ сообщили, что Трамп якобы хочет заполучить от Киева компромат на своего соперника.