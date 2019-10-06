Свыше 80% опрошенных говорят об увеличение ЖКУ на 5-10% и выше.

Каждый второй россиянин ощутил серьезный рост коммунальных тарифов – свыше 10%, примерно треть жителей нашей страны стали платить за коммуналку в районе 5-10%, следует из результатов опроса, проведенного 33Live.Ru Недвижимость.В этом году тарифы на коммунальные услуги впервые повысились дважды. Первое увеличение произошло первого января на 1,7%, а второе – первого июля (как и раньше) – на 2,4%. Квитанции с новыми суммами россияне получили уже в августе. Решение о двухэтапном повышение цен было принято правительством из-за увеличения ставки НДС: с 18% до 20%. Общий рост тарифов должен быть в пределах 5%. Однако в реальности эта сумма может быть гораздо выше и разнится от региона к региону.Почти каждый второй участник (48,8%) опроса признался, что ощутил серьезное повышение коммунальных тарифов – на 10% и выше. Почти треть (31,1%) респондентов заявили, что стали платить за коммуналку в среднем на 5-10% больше. Каждый десятый сказал (12,2%), что его оплата за ЖКУ выросла в пределах нормы – на 5%. И лишь 7,9% почти не заметили повышения коммунальных платежей.Опрос проводился 33Live.Ru Недвижимость в сентябре этого года. В нем приняли участие 4 017 пользователей.