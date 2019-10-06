Проблемы с электрооборудованием в калифорнийском торгово-развлекательном центре привели к пожару и взрыву. Инцидент произошел во время празднования Октоберфеста. Организаторы были вынуждены срочно эвакуировать гостей фестиваля и персонал.

В минувшую субботу, 5 октября, в городе Хантингтон-Бич, расположенном на западном побережье США в Калифорнии, прогремел взрыв.Как сообщает CBS News, инцидент произошел во время проведения фестиваля Октоберфест.По предварительным данным, в торгово-развлекательном центре Old World Village, где проходил пивной праздник, возникли проблемы с электрическим оборудованием, спровоцировавшие пожар.Посетители и персонал были эвакуированы, а прибывшие пожарные отправились к очагу возгорания. В этот момент и произошел взрыв.По данным городского пожарного управления, в результате инцидента пострадали четыре человека, в том числе – два огнеборца. Отмечается, что полученные ими травмы не представляют серьезной угрозы для жизни и здоровья.