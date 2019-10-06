Певец Влад Топалов неожиданно поздравил с днем рождения своего сына Миахила. Загвоздка лишь в том, что мальчику на данный момент десять месяцев.

Певец Влад Топалов неожиданно поздравил с днем рождения своего сына Миахила. Загвоздка лишь в том, что мальчику на данный момент десять месяцев.Мамой мальчика является знаменитая телеведущая Регина Тодоренко.Малыш появился на свет 5 декабря 2018 года, однако Владу это не помешало поздравить своего наследника с рождением. Милейшую публикацию с добрыми словами певец выложил на своей личной странице в социальной сети "Инстаграм".На трогательной фотографии исполнитель держит на руках своего сына и нежно целует его в румяную щечку. Кроха одет в теплые комбинезончик синего цвета с забавными ушками на капюшоне. Влад же предпочел одеться полегче даже в прохладную осень – на нем толстовка, теплая жилетка и шапка.Знаменитость подписал умилительные снимок так: "С днем рождения, родной мой человечек!". Текст он сопроводил разными хэштегами.Всего за несколько часов поклонники оставили целую кучу комментариев, а само фото оценили более чем в 94,5 тысячи лайков. Тем не менее, многие подписчики Топалова выразили искреннее недоумение, почему исполнитель решил вдруг поздравить сына с днем рождения именно сегодня.Некоторые выдвинули предположение, что на снимке с Владом совсем не сын, а какой-то другой ребенок. Иные же подумали, что певец отмечает именно десятимесячный срок со дня рождения ненаглядного чада. Впрочем, подавляющее большинство пользователей предпочло не заморачиваться и просто написало комплименты и добрые пожелания.С Днем Рождения, ваше маленькое солнышко!!!!😍🎉🎉🎉 Пусть растет крепким, здоровеньким, умненьким и красивым!🎉🎉🎉🎉🙏", "Ребят, это не сын наверное, у их сына в декабре День рождение)", " Это сын,просто ему 10 месяцев,вот и сказал что день рождения", "Лапушка какой! С днем рождения! Счастья вашей семье!💞", – написали подписчики Топалова.