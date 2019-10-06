Российский нападающий Питтсбурга Евгений Малкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой Коламбус Блю Джекетс (7:2) получил травму.

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой "Коламбус Блю Джекетс" (7:2) получил травму.Во втором периоде Евгений споткнулся об ногу партнера по команде Криса Летанга, докатился до борта, где столкнулся с соотечественником Владиславом Гавриковым, защищающим цвета "Блю Джекетс". Затем Малкин покинул площадку и больше на льду не появлялся.Here's where Evgeni Malkin was injured during the 2nd period. #Pens pic.twitter.com/xkRsK6vVzj— Chase Williams WPXI (@chasepwilliams) October 6, 2019Напомним, "Питтсбург" в следующем матче регулярного чемпионата НХЛ 9 октября примет "Виннипег", а "Коламбус" днем ранее дома сыграет с "Баффало".