Не так давно певец Артем Забелин с успехом выступил на украинском шоу Х-фактор. Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе Вадим Манукян прокомментировал эфир.

Не так давно певец Артем Забелин с успехом выступил на украинском шоу "Х-фактор". Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной ДумеВадим Манукян прокомментировал эфир.В первую очередь эксперт отметил, что сейчас на украинском телевидении происходит какое-то возрождение звезд, популярность которых, казалось бы, давно канула в лету. Возвращаются те, кто уже лет десять, а то и больше никак не давал о себе знать."В украинском шоу "Х-фактор" парад возвращений некогда популярных артистов. Некоторые из них стали известны 10 и даже 20 лет назад, а потом затерялись в дебрях шоу-бизнеса. Одним из них оказался Артем Забелин, который в прошлом выступал в группе "Нереальные пацаны", – рассказал Манукян.Он отметил, что молодой человек выступил довольно успешно. Забелин как по маслу прошел первый этап конкурса, поразив жюри своей харизмой и исполнением. Впрочем, парню досталось от Андрея Данилко, более известного как "Верка Сердючка"."Однако не это самое любопытное в его истории. Дело в том, что несколько лет назад именно он в составе своей группы в Крыму получил от Аллы Пугачевой уникальный приз – статуэтку в виде раскрытой морской раковины на "Crimea musiс fest" и 50 000 долларов", – подметил эксперт.Он уточнил, что премия является аналогом "Золотой звезды Аллы". Обычно, приз сопровождается крупным денежным вознаграждением. Манукян также "прошелся" по появившемуся ненадолго в эфире Виннику. Эксперт подметил, что ранее артисту уже досталось за его высказывания "Крым – это уже не Украина", а после дополнил, что и поведение певца оставляло желать лучшего."Кстати, Винник в эфире пил самогонку, которую принесла одна из участниц, а Данилко обещал присоединиться к ее распитию уже после эфира. В общем, довольно бодрое получилось шоу", – подытожил Манукян.