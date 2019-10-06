В аэропорту Нью-Йорка сотрудники ФБР задержали депутата Госдумы Ингу Юмашеву и устроили ей допрос. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

В аэропорту Нью-Йорка сотрудники ФБР задержали депутата Госдумы Ингу Юмашеву и устроили ей допрос. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов.По его словам, Юмашева прилетела на форум "Диалог Форт Росс". Но прямо в воздушной гавани её перехватил сотрудник ФБР, который даже не представился. А после часового допроса депутату предложили встретиться позже, в неформальной обстановке, и продолжить общение.Как заявил Антонов, он даже представить себе не может, чтобы подобная ситуация произошла в России с кем-либо из американских конгрессменов.Наше посольство в США уже направило ноту протеста в Госдепартамент.Инга Юмашева известна тем, что за последние годы сделала очень многое для стабилизации отношений Москвы и Вашингтона, сообщает телеканал "Россия 24".Форум "Диалог Форт Росс" открывается в Сан-Франциско сегодня. И на нем участники из России надеются откровенно поговорить о проблемах в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Кроме того, как подчеркнул посол Анатолий Антонов, Россия также рассчитывает на конкретные предложения США по встрече двустороннего консультативного совета в Москве.