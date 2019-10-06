Бывший президент Украины Петр Порошенко вступил в перепалку из-за формулы Штайнмайера.

Бывший президент Украины Петр Порошенко вступил в перепалку из-за формулы Штайнмайера.Конфликт произошел с националистом Андреем Билецким во время записи телепередачи на телеканале "Украина", передает "Россия 24".Билецкий, выступающий против подписания документа, упрекнул Порошенко в том, что тот ранее сам намеревался применить формулу. И заявил, что было бы прекрасно, если Украина насовсем попрощается с Порошенко. Бывший президент не стал сдерживать раздражение и ответил оппоненту: "Я с тобой уже попрощался. А за страну говорить не имеешь ни оснований, ни полномочий. Как-то без тебя разберусь".Так называемая формула Штайнмайера – это механизм, заложенный в Минских соглашениях. Он предусматривает введение Киевом особого статуса в Донбассе, отведение войск и проведение выборов для нормализации ситуации. Как отметил российский полпред в контактной группе Борис Грызлов, ранее Киев сорвал выполнение договоренностей. Украина подписала документ первого октября. Этот шаг приветствовали власти России, Германии, Франции, Великобритании, Белоруссии.