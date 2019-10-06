Известный российский артист Станислав Садальский не любит оставаться в стороне от жизни общества. На сей раз он высказался о неосторожном предложении Малышевой.

Известный российский артист Станислав Садальский не любит оставаться в стороне от жизни общества. На сей раз он высказался о неосторожном предложении Малышевой.В качестве площадки для дискуссии актер выбрал свою личную страницу в социальной сети "Инстаграм". Он разместил на ней гневный пост, в котором распек ведущую программы "Жить здорово" за ее высказывания по поводу пенсионного возраста. Напомним, что женщина предлагала увеличить его."Продолжительность жизнилюдей увеличилась на 30-40 лет. И сегодня, когда в 55 лет женщина выходит напенсию, совершенно очевидно, что еще 30-40 лет она проживет не работая, и с этимчто-то надо делать", – сказала тогда Елена.Подобное возмутило Садальского и он поспешил высказать свое мнение: "Антирейтинг Елены Малышевой после призываувеличить пенсионный возраст до 67 лет побил все рекорды. Он ниже даже,чем у Максимки в субботу... (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – прим.ред.)Он отметил, что передачи Малышевой иногда вызывают сомнения в ее адекватности. "И она решила конкретизировать полет мысли, высказавшись о пенсионной реформе", – съязвил Станислав, – "Если бы пенсионеров брали на работу, неужели они бы не работали. У нас сорокалетние в панике бегают, ищут работу, но рабочих мест нет"Артист также обвинил телеведущую в искажении фактом. Он отметил, что слова Елены не соответствуют правде – "о повышении продолжительности жизни и о прекрасной медицине нагло врет".В конце Садальский поинтересовался мнением своих подписчиков по теме. Пользователи не упустили шанс озвучить свою точку зрения: "Героиняанекдотов и позор нации(( Врачи даже имени ее слышать не хотят -стольким пациентам она запудрила мозги своим экранным мусором...", "Вы просто не помните, как лет сто назад, я точно не помню, как она грила что пальмовое масло – это супер", "Эрнст интересно у нее лечится ? Почему она до сих пор в эфире?", "У нас на ЖД, сокращение, ой простите, оптимизация, да еже имедкомиссия, которую и в 55 трудно пройти, хочется госпожу Малышеву,пригласить к нам на ЖД поработать!".