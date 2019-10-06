Футболисты Монако в девятом туре чемпионата Франции на выезде встречались с Монпелье. Подопечные Леонида Жардима проиграли хозяевам поля со счетом 1:3. Российский полузащитник монегасков Александр Головин был удален с поля.

Футболисты "Монако" в девятом туре чемпионата Франции на выезде встречались с "Монпелье". Подопечные Леонида Жардима проиграли хозяевам поля со счетом 1:3. Российский полузащитник монегасков Александр Головин был удален с поля.На 82-й минуте россиянин получил вторую желтую карточку и досрочно завершил игру. В составе победителей мячи забили Флоран Молле, Педру Мендеш и Энди Делор. У гостей отличился Виссам Бен Йеддер."Монпелье" набрал 14 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции. "Монако" занимает 14-е место с девятью баллами.