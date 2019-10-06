В Нью-Йорке на знаменитом Мэдисон-сквер-гарден завершился поединок за звание чемпиона мира Международной боксерской федерации в легком весе между представителем Казахстана Геннадием Головкиным и украинцем Сергеем Деревянченко. Победу единогласным решением судей одержал казахстанский боксер.

В Нью-Йорке на знаменитом "Мэдисон-сквер-гарден" завершился поединок за звание чемпиона мира Международной боксерской федерации в легком весе между представителем Казахстана Геннадием Головкиным и украинцем Сергеем Деревянченко. Победу единогласным решением судей одержал казахстанский боксер.Соперники провели все 12 раундов. Итоговый счет – 114:113, 115:112, 115:112 в пользу Головкина. Уже в первом раунде он послал Деревянченко в нокдаун. Однако затем украинец пришел в себя и сумел оказать достойное сопротивление оппоненту.За свою профессиональную карьеру 37-летний казахстанец одержал 40 побед, потерпев одно поражение. На счету 33-летнего Деревянченко 13 побед и два поражения.