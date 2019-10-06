Скандал вокруг вмешательства США во внутренние дела Украины обрастает новыми подробностями. Уже второй разведчик готов дать показания против Дональда Трампа.

Скандал вокруг вмешательства США во внутренние дела Украины обрастает новыми подробностями. Уже второй разведчик готов дать показания против Дональда Трампа. У него якобы есть более точная информация, о чем именно говорили по телефону президенты США и Украины, сообщают СМИ. И тут оказывается, что тот самый тайный осведомитель, который и открыл ящик Пандоры, является членом Демократической партии.С одним анонимным информатором импичмент буксует, и вот демократы готовят усиление. New York Times пишет, что есть еще один сотрудник разведки, у которого информация о Трампе и украинском скандале посерьезнее, и он тоже подумывает написать жалобу.У журналистов к первой кляузе много вопросов: автор — сотрудник ЦРУ, который состоит в Демократической партии. О жалобе еще до ее написания он советовался с главой Комитета по разведке Конгресса Адамом Шиффом. Шифф и помогал создавать бумагу, а теперь сам же и возглавил расследование."Председатель Шифф должен быть отстранен от проведения расследования, учитывая, что члены его комитета являются фактическими свидетелями в деле осведомителя", — считает Джон Рэтклифф, член Палаты представителей от Республиканской партии.Но такие доводы республиканцев почти не показывает национальное телевидение, и уже тем более их не слушают демократы. Повестки с требованием предоставить документы о переговорах с Зеленским направлены в Белый дом и Госдеп. Там от сотрудничества не отказываются, но заявили, что все шаги будут только после одобрения ведомственных юристов."К сожалению, Конгресс подает оскорбительные запросы сотрудникам департамента штата. С ними связываются напрямую и пытаются заставить их предоставить документы, принадлежащие Государственному департаменту. Это преследование, и я никогда не позволю этому случиться с моей командой", — заявил госсекретарь США Майк Помпео.Примечательно, что процедуру импичмента впервые в американской истории запускает не весь Конгресс, а всего пара комитетов, подконтрольных демократам.Прошлые расследования по импичментам президентов Никсона, Клинтона запускал весь Конгресс — общим голосованием, и потом по комитетам распределялось, кому опрашивать свидетелей, кому изучать документы. Так было до прошлого года, когда демократы изменили правила, и теперь всего лишь пара подконтрольных им комитетов проголосовала — и процесс пошел.Администрация Трампа заявила: пока не пройдет официальное голосование всего Конгресса о начале расследования по импичменту, никакие другие результаты Белый дом признавать не будет. Президент продолжает настаивать на расследование возможных коррупционных дел его конкурента по предвыборной гонке бывшего вице-президента Джо Байдена."Байден со своим сыном занимаются грабежом определенных стран, и это наносит ущерб США. Хотелось бы вам, чтобы, например, Джо Байден вел переговоры по сделке с Китаем, став новым президентом? В таком случае он бы просто отдал Китаю все. Он не годится для такой работы", — заявил Трамп.Байден пытается переводить тему, хорохорится, но опросы показывают, что избиратели от него отворачиваются. Скандал с импичментом Трампа пока против него — бывший вице-президент уже не явный лидер кандидат от демократов.