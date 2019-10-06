На презентации своей книги Так говорил Богомолов ее автор поразил поклонников заявлением, что вынужден регулярно бороться со своим женским началом.

На презентации своей книги "Так говорил Богомолов" ее автор поразил поклонников заявлением, что вынужден регулярно бороться со своим женским началом.Мероприятие состоялось в минувшую субботу, 5 октября. Оно носило название Pioner Talks. В его рамках режиссер откровенно признался, что неслучайно дал своей книге такое название. Мужчина уточнил, что ему очень нравиться эпатировать публику и вызывать у людей яркие шокированные реакции.Кроме того, супруг Ксении Собчак рассказал, что ему приходится бороться со своим женским началом. По словам знаменитости, ему не хватило самовыражения в ГИТИСе и теперь хочется всячески продемонстрировать часть своей сути."У меня постоянно происходит вот тэта борьба с женским началом, когда, конечно же, очень хочется показаться... Я не наигрался. Обычно сперва идут в актеры, потом в режиссеры. Я пошел сразу на режиссуру, и мне как-то не хватило... Поэтому я иногда этим занимаюсь," – сказал Константин.Кроме того, как передает Teleprogramma.pro, мужчина решил предаться философским вопросам. Он порассуждал о жизни театра и о его значении в повседневном быте обычного человека."Театр я использую как ту историю, которая помогает мне выживать и жить.Это технологии, которые очень сложно, но очень четко соотносятся сжизнью", – сказал режиссер, – "Технологии театра помогают выживать в жизни. Технологии театрапомогают отстраивать жизнь определенным образом, взаимодействовать слюдьми, общаться. Театр помогает жить."