Экс-глава МИД Испании Ана Паласио назвала действия США деструктивным фактором мировой политики.

Экс-глава МИД Испании Ана Паласио назвала действия США деструктивным фактором мировой политики. В статье, опубликованной Project Syndicate, Паласио зафиксировала обмен ролями между Россией и США — ранее Москву обвиняли в разрушении мировой безопасности, теперь же опасную политику проводят американцы. РФ стала по-настоящему влиятельным действующим лицом на международной арене, отметила бывший министр.В копилку достижений Москвы Паласио отнесла и одобрение Украиной "формулы Штайнмайера". Подписание этого документа поможет улучшить ситуацию на Украине и восстановит контакты России и стран Запада, пишет дипломат.Положительную репутацию Москвы усилила и ее позиция после атаки саудовских нефтяных заводов повстанцами-хуситами. Президент США Дональд Трамп едва не начал войну и Ираном, обвинив его в нападении, а Москва постаралась сохранить мир в регионе, пишет РИА Новости.