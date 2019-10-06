В преддверии сезонного повышения заболеваемости гриппом в России Роспотребнадзор опубликовал памятку здоровья.

В преддверии сезонного повышения заболеваемости гриппом в России Роспотребнадзор опубликовал "памятку здоровья". Эксперты ведомства рекомендуют:1. Сделать прививку от гриппа2. Избегать людей с признаки заболевания: кашлем, насморком и т.д.3. В общественном транспорте и местах массовых скоплений надевать марлевую маску4. Мыть руки с мылом и ополаскивать полость носаВажными мерами по борьбе с инфекцией служат уборка и проветривание жилья, пишет РИА Новости, а также занятия физкультурой и полноценный сон.