Алла Пугачева сходила вместе с детьми в Московский планетарий. Там их и заметили поклонники.

Алла Пугачева сходила вместе с детьми в Московский планетарий. Там их и заметили поклонники.Сама певица делиться материалами с "выхода в свет" не стала, зато это сделали ведущие ее фанатских страничек в социальных сетях. На одном аккаунте ведущие выложили фото, где Лиза и Гарри вместе с мамой исследуют экспонаты планетария.Дети выглядят счастливыми и удивленными. Гарри даже рот раскрыл от захлестнувших его эмоций. Похоже, мальчик действительно увлечен астрономией и желает услышать о ней, как можно больше. Красотка Лиза – как всегда на публику. Вероятно, маленькая звездочка решила поделиться своими знаниями об устройстве космоса.Сама же Алла Борисовна ведет себя довольно сдержано. Она не мешает ребятам исследовать экспозицию и общаться с другими посетителями просветительского учреждения, однако зорко наблюдает, чтобы двойняшки не шалили.Новость дополняется