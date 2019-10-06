Посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мен Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США и выразил разочарование своей страны в связи с тем, что Вашингтон не положил ничего на стол переговоров. Он заявил, что теперь ответственность за продолжение корейско-американского диалога лежит на США.

Посол по особым поручениям МИД Северной Кореи Ким Мен Гиль заявил о провале официальных рабочих переговоров с США и выразил разочарование своей страны в связи с тем, что Вашингтон "не положил ничего на стол переговоров". Он заявил, что теперь ответственность за продолжение корейско-американского диалога лежит на США, пишет РИА Новости.Переговоры прошли в субботу, 5 октября, в Стокгольме. Делегацию КНДР возглавлял посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мен Гиль, делегацию США — спецпредставитель по КНДР Стивен Биганан.Переговорщики пытались добиться прогресса в процессе реализации соглашения, заключенного на первом саммите США-КНДР в июне 2018 года в Сингапуре. Документ содержит, в частности, комплекс обязательств, необходимых для выстраивания новых двусторонних отношений, а также работы в направлении "полной денуклеаризации" Корейского полуострова.Госсекретарь США Майк Помпео ранее в субботу прокомментировал ход переговоров с северокорейской делегацией в Стокгольме. Он отметил, что, хотя прогресса пока нет, Белый дом рассчитывает на добрую волю Пхеньяна.