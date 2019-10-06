Украинский президент Владимир Зеленский вычитывает шутки о нем и его супруге, которые пишут сценаристы юмористической студии Квартал 95. Об этом рассказала в передаче Светская жизнь на украинском ТВ одна из участниц студии Елена Кравец.

Украинский президент Владимир Зеленский вычитывает шутки о нем и его супруге, которые пишут сценаристы юмористической студии "Квартал 95". Об этом рассказала в передаче "Светская жизнь" на украинском ТВ одна из участниц студии Елена Кравец.По ее словам, "интересно, когда тебе по работе надо пародировать свою же подругу" — супругу главы государства Елену Зеленскую. При этом, отметила она, "Вова все проверяет", вычитывая тексты, да и сами участники студии "думают, что говорят".По словам Кравец, ей все еще не верится, что Зеленский стал президентом, и иногда она даже щипает себя, когда смотрит на него, передает РИА Новости."Я его не переименовала в телефоне — он "Вовка". Это очень классно, что ничего в наших отношениях не изменилось", — говорит она.По словам Кравец, после избрания президентом Зеленский попросил участников "Квартала 95" звонить ему, так как он "хочет оставаться на земле и через пять лет планирует вернуться". Также Зеленский остается в общих чатах основанного им "Квартала 95", худруком которого он был до того, как стать президентом, и проверяет все тексты участников.