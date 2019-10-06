На четвертом этапе Кубка мира по плаванию, который проходит в Будапеште, сборная России сумела завоевать шесть наград во второй день соревнований. Лучший результат показал Владимир Морозов, выигравший сразу две дистанции – 50 метров на спине и 100 метров вольным стилем.

На четвертом этапе Кубка мира по плаванию, который проходит в Будапеште, сборная России сумела завоевать шесть наград во второй день соревнований. Лучший результат показал Владимир Морозов, выигравший сразу две дистанции – 50 метров на спине и 100 метров вольным стилем.Еще одно золото для российской сборной принесла Вероника Андрусенко, победившая на дистанции 200 м вольным стилем. Мария Каменева финишировала второй на стометровке спиной, как и Владислав Гринев, только на дистанции 100 метров вольным стилем.Еще одно серебро завоевала сборная России в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м. За российскую команду вступили Вероника Андрусенко, Михаил Вековищев, Владислав Гринев и Мария Каменева.