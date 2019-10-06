В Японии продолжается Кубок мира по волейболу среди мужских команд. Сборная России одержала непростую победу над египетскими волейболистами в четырех партиях со счетом 25:19, 21:25, 25:19, 25:21.

В Японии продолжается Кубок мира по волейболу среди мужских команд. Сборная России одержала непростую победу над египетскими волейболистами в четырех партиях со счетом 25:19, 21:25, 25:19, 25:21.Взяв первую партию, подопечные Туомаса Саммелвуо затем сбавили обороты и отдали второй сет. Российским волейболистам пришлось приложить немалые усилия, чтобы добиться итоговой победы.В следующем туре сборная России сыграет с командой Польши. Встреча между ними состоится 9 октября. На данный момент россияне занимают четвертое место в турнирной таблице Кубка мира, набрав девять очков.