Обладатель Кубка Гагарина московский ЦСКА одержал очередную победу в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Армейцы со счетом 6:1 разгромил рижское Динамо.

Обладатель Кубка Гагарина московский ЦСКА одержал очередную победу в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Армейцы со счетом 6:1 разгромил рижское "Динамо".Только в первом периоде рижане смогли оказать сопротивление сильнейшему клубу лиги. На гол армейца Линдена Вэя голом ответил динамовец Гинтс Мейя. Но уже во второй 20-минутке хозяева площадки забросили четыре безответных шайбы. Сначала отличился Вэй, потом по разу ворота "Динамо" поразили Никита Нестеров, Кирилл Капризов и Иван Телегин. В третьем периоде Алексей Марченко установил окончательный счет – 6:1.ЦСКА набрал 23 очка и уверенно лидирует в Западной конференции. Рижане потерпели седьмое поражение подряд и с 6 очками занимают последнее место на Западе.