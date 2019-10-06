В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сыграно еще две встречи. В Екатеринбурге московское Динамо победило местный Автомобилист 4:1, а магнитогорский Металлург в серии буллитов проиграл нижегородскому Торпедо.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сыграно еще две встречи. В Екатеринбурге московское "Динамо" победило местный "Автомобилист" 4:1, а магнитогорский "Металлург" в серии буллитов проиграл нижегородскому "Торпедо".Столичное "Динамо" уверенно разобралось с одним из лидеров Восточной конференции "Автомобилистом". В первом периоде соперники обменялись голами – на шайбу динамовца Вячеслава Кулемина ответил точным броском Анатолий Голышев. Но в дальнейшем забрасывали только гости — Андрей Миронов, Кирилл Лямин и Владимир Брюквин. "Динамо" выиграло 4:1, набрало 17 очков и поднялось на пятое место в Западной конференции. "Автомобилист" с 19 очками третий на Востоке.В Магнитогорске "Металлург" и "Торпедо" не смогли выявить победителя в игровое время. Ничья 2:2. У хозяев отличились Сергей Мозякин и Егор Яковлев, у волжан – Дамир Жафяров и Квинтон Хауден. Буллиты лучше выполнили торпедовцы. Нижегородцы с 18 очками занимают четвертое место на Западе, "Магнитка" с 9 очками находится на последнем 12 месте в Восточной конференции.