Лидер английской премьер-лиги Ливерпуль одержал очередную, восьмую победу подряд. Подопечные Юргена Клоппа со счетом 2:1 обыграл дома Лестер

Лидер английской премьер-лиги "Ливерпуль" одержал очередную, восьмую победу подряд. Подопечные Юргена Клоппа со счетом 2:1 обыграл дома "Лестер""Ливерпуль" забил первый мяч на 40 минуте. Отличился Садьо Мане. Но на 80 минуте гости отыгрались после удара Джеймса Мэддисона. Ничейный счет сохранялся вплоть до конца встречи. Однако на пятой добавленной арбитром минуте в ворота "Лестера" был назначен пенальти, который был реализован Джеймсом Милнером."Ливерпуль" одержал восьмую победу в восьми матчах, набрал 24 очка и продолжат лидировать в английской премьер-лиге. На 8 очков меньше у "Манчестер Сити". "Лестер" с 14 очками занимает третье место.