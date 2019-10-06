Таким образом подземка пытается бороться с пробками у эскалаторов.

В московском метро проходит акция "Занимайте левую сторону эскалатора", сообщил телеграм-канал "Московские новости". Ее цель - приучить пассажиров занимать обе стороны эскалатора, а не только привычную - правую. Таким образом подземка пытается бороться с пробками у эскалаторов.Специальные инспекторы в часы пик будут передвигаться по эскалаторам и занимать обе стороны эскалатора, показывая пример другим. На форме сотрудников есть нашивка: "Занимая обе стороны эскалатора, вы уменьшаете очередь перед ним на 30 процентов". В итоге у всех уходит меньше времени на спуск или подъем. Сама акция будет проходить по будням в течение месяца.