Ксения Собчак побывала на дне рождения у знакомого. Там-то ее и заметили с другим мужчиной.

Ксения Собчак побывала надне рождения у знакомого. Там-то ее и заметили с другим мужчиной.Торжество состоялось у миллионера Ивана Стрешинского, женой которого является Наталья Давыдова. Празднество отмечали с истинно русским размахом, в роскошном залеBarvikha Concert Hall. На день рождения Стрешинского также была приглашена и Ксения Собчак.Стоит отметить, что во время торжества на сцене появился знаменитый британский певец Робби Уильямс. Исполнитель спел несколько песен, но, как оказалось, мужчина был на разогреве у главной звезды вечера – Светланы Лободы.Впрочем, столь скромная роль не помешала Собчак сделать с британцем совместное фото, которым журналистка потом поделилась на своей личной странице в социальной сети "Инстаграм". Хорошо видно, что снимок плохого качества, но по видимому, супруге Константина Богомолова куда важнее было сохранить воспоминания и эмоции, нежели сделать красивый кадр.Публикацию телеведущая подписала так: "С Робби За кулисами😉❤️ Какой же вчера был офигенный вечер!!!!!(Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – прим.ред.)". Вероятно, Ксения была в хорошем впечатлении от Уильямса.Тем не менее, подписчики не оценили кадр. Многие принялись докапываться до знаменитости с вопросами, почему она вдруг появляется без Константина. Впрочем, не все из них даже узнали, что рядом с Ксенией на фото стоит знаменитый певец.Ну вот...Собчак уже начала проводить вечера с другими мужчинами..." ,"Кто это еще такой, и куда смотрит муж?", "На фоне Богомолова Робби просто Аполлон 😉", "Изменяешь, красава", – написали пользователи.Сам же Робби особых эмоций в общении со звездой российского шоу-бизнеса не проявлял. Вместо красивых фото с концерта мужчина выложил ролик, на котором укладывается спать.