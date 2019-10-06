Власти Нидерландов решили обновить имидж страны. Для этого решено отказаться от названия Голландия. По мнению государственных деятелей, это название ассоциируется у всех с наркотиками и Кварталом красных фонарей.

Власти Нидерландов решили обновить имидж страны.Для этого решено отказаться от названия Голландия. По мнению государственных деятелей, это название ассоциируется у всех с наркотиками и Кварталом красных фонарей.По мнению мэра Амстердама Фемке Халсема, знаменитый Квартал красных фонарей необходимо реформировать, так как проституция превратилась в туристическую достопримечательность, опасную для самих работниц этой сферы.А Нидерланды хотят позиционировать себя как "разработчиков передовых технологий для решения глобальных проблем". Также власти хотят обновить туристическую привлекательность страны.С 2020 года название Нидерланды прочно обоснуется в обычной жизни голландцев, передает "Россия 24".