За больную раком мозга Заворотнюк сейчас переживает вся страна, в том числе и Волгоград. Как оказалось, в этом городе живет мужчина, некогда носивший звезду на руках.

За больную раком мозга Заворотнюк сейчас переживает вся страна, в том числе и Волгоград. Как оказалось, в этом городе живет мужчина, некогда носивший звезду на руках.О "Волгоградском" периоде ни Анастасия, ни ее родные и близкие никогда не упоминали. По какой-то своей причине они предпочитали держать это в тайне, однако информация все равно всплыла на поверхность.73‑летний актер Волгоградского театра юного зрителя Борис Павлович Кудрявцев рассказал о том времени."В 1972 году родители Анастасии Валентина и Юрий Заворотнюк приехали вВолгоград, они привезли с собой полуторагодовалую Настю и ее семилетнегобрата Святослава", – поведал Кудрявцев.Он уточнил, что вероятной причина переезда стало приглашение отца Анастасии работать на волгоградское телевидение оператором. Актер добавил, что в скором времени после смены места жительства маму "няни Вики" приняли работать в местный ТЮЗ. Собственно, там Борис познакомился с семьей Заворотнюк."Настя – копия Валентины: такая же миниатюрная, такие же большие глаза –ну копия!," – с улыбкой вспоминает актер в интервью журналистам "Родной город", – И Анастасии передалось театральное и человеческое обаяние,которое было присуще ее маме".Кудрявцев также вспомнил о трудовых буднях актеров театра юного зрителя. Он отметил, что Валентина часто брала с собой маленькую Настю, когда с ней некому было посидеть. Впрочем, эта практика была чуть ли не повсеместной. Артист рассказал и о том, как ему лично пришлось носить Заворотнюк на руках.Настя тянулась к маме, когда была в театре, – увидит ее и бежит, а уВалентины спектакль, ей выходить на сцену. Тогда мы, другие актеры, втом числе и я, брали маленькую Настю на руки, укачивали, что‑то ейрассказывали – пытались отвлечь," – дополнил Борис.Напомним, что сейчас у Анастасии Заворотнюк рак мозга. Знаменитость находится в одной из столичных клиник, но данные о ее состоянии разнятся. Родные артистки никак не комментируют ее состояние.