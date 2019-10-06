Министр энергетики России Александр Новак не исключает, что в будущем будет рассматриваться вопрос о возможности поставлять газ в Европу через Крым.

Министр энергетики России Александр Новак не исключает, что в будущем будет рассматриваться вопрос о возможности поставлять газ в Европу через Крым.Выступая перед студентами на форуме "Российская энергетическая неделя" в субботу, 5 октября, Новак признался, что пока в правительстве об этом не думали. Но в дальнейшем, по его мнению, вопрос о строительстве газопровода из Крыма в Европу вполне может стать предметом серьезного обсуждения."Сейчас пока не в зоне нашего внимания", — ответил министр на соответствующий вопрос одного из участников форума. Его слова приводит ТАСС.Говоря о нынешних действиях в области энергетики в Крыму, Новак рассказал, что на данный момент его ведомство сосредоточено на обеспечении надежного энергоснабжения и газификации полуострова, а также на создании в регионе новых электрогенерирующих мощностей.