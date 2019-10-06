В состав военно-морского флота США вошел новый боевой корабль-невидимка прибрежной зоны LCS 20 USS Cincinnati. Официальная церемония состоялась в субботу, 5 октября, в порту Гольфпорт в штате Миссисипи. Новобранец станет уже десятым кораблем класса Индепенденс в составе американского ВМС.

В состав военно-морского флота США вошел новый боевой корабль-невидимка прибрежной зоны LCS 20 USS Cincinnati. Официальная церемония состоялась в субботу, 5 октября, в порту Гольфпорт в штате Миссисипи."Новобранец", который станет уже десятым кораблем класса "Индепенденс" в составе американского ВМС, будет патрулировать заданные районы, защищать корабли флота от атак противника, вести борьбу с малошумными подводными лодками, а также противоминную борьбу, поддерживать силы специальных операций, а также вести разведку.Cincinnati вооружен 57-миллиметровой пушкой, зенитным артиллерийским комплексом, пусковой установкой для зенитных ракет, четырьмя пулеметами калибром 12,7-миллиметров. На борту корабля размещаются два вертолета и несколько беспилотников, пишет "Интерфакс".