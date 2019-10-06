Камера уличного наблюдения запечатлела момент фатального столкновения двух легковых автомобилей в центре Читы. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить степень вины участников инцидента.

В ночь на воскресенье, 6 октября, в Чите на пересечении улиц Ленина и Баргузинской произошла серьезная авария с летальным исходом. Момент столкновения запечатлела камера наблюдения.По предварительным данным, озвученным местными СМИ, со ссылкой на пресс-службу региональной полиции, водитель автомобиля Toyota Corona повернул налево и не уступил дорогу Toyota Mark II.В результате столкновения погиб один человек, еще шесть пострадавших получили травмы различной степени тяжести, часть из них была доставлена в больницу.Сотрудникам правоохранительных органов предстоит определить степень вины участников ДТП.