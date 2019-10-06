Бывший депутат Рады Алексей Журавко заявил, что поляки заставили украинца съесть бандеровский флаг, который увидели в его машине. Об этом Журавко написал в Facebook, поделившись сообщением своего друга-таксиста, уехавшего на заработки в Польшу.

Бывший депутат Рады Алексей Журавко заявил, что поляки заставили украинца съесть бандеровский флаг, который увидели в его машине. Об этом Журавко написал в Facebook, поделившись сообщением своего друга-таксиста, уехавшего на заработки в Польшу.По словам этого таксиста, украинцам становится всё труднее в польских городах, участились случаи проявления ненависти на национальной почве. И особенно агрессивно поляки относятся к символике украинских националистов.Так, недавно на глазах рассказчика владельца авто со львовскими номерами поставили на колени и заставили проглотить черно-красный флажок, лежавший под стеклом машины.