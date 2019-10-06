Несчастный случай, унесший человеческую жизнь, произошел на металлургическом комбинате в Мариуполе. Упавший подъемник ранил двух работников, один из которых получил травмы, оказавшиеся смертельными. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения.

В минувший четверг, 3 октября, на металлургическом комбинате им. Ильича в Мариуполе произошло ЧП с летальным исходом. Момент инцидента запечатлела камера наблюдения.При попытке перемещения гидравлического подъемника произошел обрыв троса.Спецтехника рухнула вниз, травмировав двух рабочих. Один из пострадавших отделался сравнительно легкими повреждениями, а вот его коллега погиб – прибывшим медикам осталось только констатировать его смерть.Сотрудники правоохранительных органов изучают все обстоятельства произошедшего и проводят необходимые следственные действия.