Протоиерей Димитрий Смирнов, известный своими спорными высказываниями, вновь стал центром внимания. На этот раз за фразу о том, что русский народ — убийца. По мнению главы патриаршей комиссии по делам семьи, такого нелестного эпитета русский народ заслуживает за разрешенные аборты.

Протоиерей Димитрий Смирнов, известный своими спорными высказываниями, вновь стал центром внимания. На этот раз за фразу о том, что "русский народ — убийца". По мнению главы патриаршей комиссии по делам семьи, такого нелестного эпитета русский народ заслуживает за разрешенные аборты.Священник сравнил искусственное прерывание беременности с убийством беспомощного старика, который передвигается с помощью палочки. И призвал отказаться от абортов даже при наличии медицинских показаний. Спорная фраза прозвучала в эфире телеканала "Союз". Зрительница поинтересовалась, можно ли считать грехом факт аборта, сделанного по совету врачей из-за варикозного расширения вен. И получила такой ответ от священника: риски матери сравнимы с рисками солдат на фронте. Они могут погибнуть, но родина будет спасена.Смирнов предрек, что из-за лояльного отношения к абортам население России вскоре может оказаться в подчинении у "мусульман с юга и азиатов с востока".Ранее Смирнов вызвал волну возмущения своим высказыванием о способе воспитания нецензурно ругающихся детей. Совет "давать в рожу" оскорбил россиян. Правда, позднее в РПЦ пояснили, что священник просто пошутил.