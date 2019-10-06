Пхеньян отказался от дальнейших контактов с Вашингтоном, пока американцы не остановят враждебную политику.

Пхеньян отказался от дальнейших контактов с Вашингтоном, пока американцы не остановят "враждебную политику". Как сообщил в воскресенье северокорейский МИД, консультации в Стокгольме на этой неделе провалились, потому что делегация США использовала их для достижения внутриполитических целей.Северная Корея не ожидает, что переговоры в каком-либо формате возобновятся в ближайшее время, пишет ТАСС.По словам представителя МИД КНДР Кима Мён Гиля, американские дипломаты приехали неподготовленными и "ничего не принесли за стол переговоров".В опубликованном Госдепом СШа заявлении, напротив, говорится, что консультации носили конструктивный характер.