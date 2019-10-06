Её главная цель - защитить от мошенников представителей старшего поколения.

Её главная цель - защитить от мошенников представителей старшего поколения.Кампания стартовала в рамках проекта ОНФ "За права заёмщиков". Люди старшего поколения - самая уязвимая категория. Суть проекта в том, чтобы дети и внуки, пользуясь своими смартфонами и компьютерами, делились со своими бабушками и дедушками информацией, которая доступно разъясняет основные правила финансовой безопасности. На сайте telltogranny.ru размещены простые инструкции - в виде текстов, аудиозаписей и видеороликов. Обучите кого-то из ваших родных хотя бы одному финансовому правилу из личного арсенала. Расскажите об этом на своей странице в соцсетях с фото и хэштегом #расскажибабушке и ссылкой на сайт проекта telltogranny.ru