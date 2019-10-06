Госдепартамент США ответил на запрос демократов из Палаты представителей конгресса, которые просили предоставить им документы, касающиеся контактов американского лидера Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако, каким именно был ответ, неизвестно.

Госдепартамент США ответил на запрос демократов из Палаты представителей конгресса, которые просили предоставить им документы, касающиеся контактов американского лидера Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сообщивший об этом госсекретарь США Майкл Помпео, однако, не уточнил, каким именно был ответ.Выступая в субботу, 5 октября, на пресс-конференции в Афинах, Помпео, который находится в Греции с официальным визитом в рамках европейского турне, рассказал, что ответ на запрос парламентариев госдеп отправил в конгресс в письменном виде вечером 4 октября. "Мы, безусловно, сделаем все, что требует от нас закон", — цитирует его слова ТАСС.Совместное письмо Помпео с требованием предоставить законодателям документы, касающиеся контактов Трампа с Зеленским, направили на этой неделе главы комитетов по иностранным делам Элиот Энгел, по разведке Адам Шифф и по надзору и правительственной реформе Элайджа Каммингс. Кроме того, на слушания в конгресс были вызваны бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент и другие чиновники, которые должны были дать показания по данному вопросу.В минувший вторник, 1 октября, шеф американской дипломатии отправил Энгелу письмо, где заявил, что демократы пытаются "принудить" представителей внешнеполитического ведомства явиться на слушания, и настаивал, чтобы на них присутствовал юрисконсульт госдепа.24 сентября спикер Палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента в отношении Трампа. Президента подозревают в том, что телефонном разговоре с Зеленским в июле он оказывал давление на украинского лидера, побуждая его начать расследование действий сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена на Украине. За это Трамп якобы обещал Киеву финансовую и военную помощь. Демократы подозревают, что нынешний глава Белого дома таким образом пытается дискредитировать демократа Байдена, считающегося наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в 2020 году президентских выборах.Ранее Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы Трампа и Зеленского. Согласно ей, американский лидер не добивался расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на помощь Вашингтона Киеву.